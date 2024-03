Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında ali xüsusi rütbəli vəzifələrin siyahısı genişlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında ali xüsusi rütbəli vəzifələrin siyahısı”nda edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Fərmana əsasən, siyahıya Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Aparatının rəhbəri – gömrük xidməti general-mayoru əlavə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.