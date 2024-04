Bu qidalar ürək üçün zərərlidir

“Ürək-damar sistemi üçün ən zərərli qidalar fəstfud və yarıfabrikat məhsullardır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu diyetoloq və qastroenteroloq Nuria Dianova bildirib.

Həkim bildirib ki, fəstfud çox yağlıdır, tərkibində çoxlu duz və şəkər mövcuddur. Bu cür qidalar qızardılaraq hazırlanır ki, bu da o qədər də faydalı deyil.

“Bu qidalar kökəlməyə səbəb olmaqla yanaşı, onların tərkibində ürək-damar sisteminin əsas düşməni olan çoxlu trans-yağlar var. Trans-yağlar qan damarlarında daralma, tıxanma, qan axınında problemlər yaradır. Qan damarlarının divarlarının zəifləməsi insult və infarkta səbəb ola bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.