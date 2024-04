Bu şəxslərə portağal yemək olmaz

Portağal son dərəcə sağlam qidadır, lakin bəzi insanlar bu meyvəni yeməməlidir.

Metbuat.az Medicina.az-a istinadən bildirir ki, endokrinoloq Elena Syuraşkinanın fikrincə, mədə və bağırsaq xəstəlikləri olan şəxslər portağal istehlak etməməlidir.



Onun sözlərinə görə, bunlara yüksək turşuluqlu qastrit, mədə və ya onikibarmaq bağırsağın peptik xorası, eləcə də tez-tez bağırsaq pozğunluqları da daxildir:



"Uşaqlar, hamilə qadınlar və süd verən analar portağaldan ehtiyatla istifadə etməlidirlər. Çünki portağalın allergik reaksiya ola bilər. Portağalların diş minasının vəziyyətinə mənfi təsir etdiyini də nəzərə almaq lazımdır. Bu meyvəni yedikdən sonra ağzınızı yaxalamaq məsləhətdir. Bundan əlavə, acqarına portağal və portağal suyu istehlak etmək tövsiyə edilmir, çünki bu, mədə yanmasına səbəb ola bilər".

