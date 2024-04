Min bir dərdin dərmanı – Zəncəfilli çay

Min bir dərdin dərmanı – Zəncəfil. Təkcə immunitetin artmasına deyil, eyni zamanda əhvalınızın yaxşı olmasına kömək edəcək. Əgər təzə zəncəfil yerinə toz halına salınmış zəncəfil istifadə etsəniz, o zaman miqdarı 2 dəfə azaldın. Çalışın xəstələnməyin və hər zaman yüksək əhval-ruhiyyədə qalın.

Metbuat.az zəncəfilli çayın hazırlanma qaydasını təqdim edir:

Lazım olan ərzaqlar:

2 çay qaşığı zəncəfil (çəkilmiş)

1 çay qaşığı yaşıl çay

1 çay qaşığı təzə ya da qurudulmuş nanə

Şəkər tozu (istəyə uyğun)

Limon (istəyə uyğun)

İndi isə hazırlanma qaydasına baxaq:

1 litr qaynar suya zəncəfili, nanə və yaşıl çay tökün. Qapağı örtün və 10-15 dəqiqə gözlədin. Hazır olduqdan sonra stəkana tökün. İstəyinizə uyğun olaraq şəkər tozu və limon əlavə edə bilərsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.