Ötən gün müğənni Xəyalə Manaflının toy mərasimi baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin toyunda qeydə alınan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. O, toyunda həyat yoldaşı üçün mahnı oxuyub.

Qeyd edək ki, Xəyəla Manaflı həyat yoldaşı ilə TikTok-da tanış olduğunu bildirmişdi.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.