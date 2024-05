Bu xəstəliyi olanlar kələm yeməlidir

Bol C və A vitamini ehtiva edən kələm həm də natrium, kalium və maqnezium kimi minerallarla zəngin bir tərəvəzdir. Ona görə də, düzgün istehlak edildikdə orqanizmə çoxlu faydalar verir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən kələmin faydalarını təqdim edir:

- Güclü antioksidant xüsusiyyətlərə malik kələm ürək-damar xəstəlikləri riskini azaldır

- Pis xolesterolu azaltmağa kömək edir

- Kələm tərkibindəki kalium sayəsində qan təzyiqini tarazlamağa kömək edir

- Kələm orqanizmi yad maddələrdən qoruyan antioksidan xüsusiyyətləri sayəsində immunitet sistemini gücləndirir

- Bağırsaqdakı faydalı bakteriyalara da müsbət təsir göstərir

- Tərkibində A vitamini olduğu üçün müntəzəm olaraq istehlak edildikdə göz sağlamlığına müsbət təsir edir



- Kalorisi az olduğu və pəhriz lifi ilə zəngin olduğu üçün arıqlamaq istəyənlərə də dəstək olur

- Su istehlak edildikdə bir çox dəri problemini, xüsusən də selülit problemini həll edir.

