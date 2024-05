Gündəlik olaraq istifadə etdiyimiz yumurta bir çox xəstəliklərin qarşısını alır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən yumurtanın faydalarını təqdim edir:

- Uzun müddət tox tutur

- Güclü bir protein, vitamin və antioksidant mənbəyidir, A, D, E və B6 ilə zəngindir.

- Gündə 1 yumurta yemək ürəyi sağlam saxlayır

- Göz xəstəlikləri riskinin qarşısını alır

- Beyin sağlamlığını qoruyur, iflicin qarşısını alır

- İmmunitetin güclənməsinə yardım edir.

