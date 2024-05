Şəmkir rayonunun bir qəsəbə, səkkiz kəndində təbii qaz təchizatında fasilə yaranıb.

Metbuat.az bildirir ki, görülən texniki işlərlə əlaqədar Şəmkir rayonunun Çinarlı AQPS-dən qidalanan Çinarlı qəsəbəsi, Yeni Həyat, Çaparlı, Əliyaqublu, Düzqışlaq, Təzəkənd, Qarabağlar, Yeniyol və Qədimqala kəndlərində qaz təchizatında fasilə yaranıb.

Adıçəkilən ərazilərdə mayın 25-nə qədər qaz olmayacağı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.