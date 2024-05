Mədə qastriti, öd kisə, bağırsaq iltihabı, müxtəlif həzm xəstəlikləri olanlar çiyələk yeməməlidir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, ümumiyyətlə mövsümü zamanı çiyələklə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Eyni zamanda, allergiyadan əziyyət çəkən şəxslər də bu giləmeyvədən uzaq durmağa çalışmalıdır.

Həmçinin, çiyələyi gündə yüz qramdan artıq yemək tövsiyə edilmr. 5-10 yaşlı uşaqlar isə gündə 3-5 çiyələk yeməlidir.

