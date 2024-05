Məşhur türk aktyor Oktay Kaynarca aparıcılıq edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, o, "Alan" adlı yarışmanın aparıcısı olacaq.

Layihə "The floor" adlı yarışmanın əsasında hazırlanıb.

