Balın bilmədiyimiz faydaları - Bu dərdlərə çarədir

Bal dadlı qida olmağı ilə yanaşı, həm də bir çox xəstəliklər üçün şəfa mənbəyidir. Balın strukturunda karbohidratlar, minerallar, zülallar, vitaminlər, üzvi turşular, fenolik birləşmələr, fermentlər və sərbəst amin turşuları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən balın faydalarını təqdim edir:



- Boğazı sakitləşdirərək öskürəyə yaxşı gəlir



- İmmuniteti gücləndirir

- Bal ürək xəstəlikləri riskini azaldır

- Bədəni iltihabdan qoruyur

- Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir

- Mədə xəstəliklərini sağaldır

- Yaddaş gücləndirici təsirə malikdir

- Antidepresan xüsusiyyətlərə malikdir

- Yanıqların və yaraların sağalmasına kömək edir

- Daimi istehlak edildikdə yuxusuzluğa yaxşı təsir göstərir

