"Fənərbaxça" baş məşqçisi İsmail Kartalla yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin saytı məlumat yayıb. Klub mütəxəssisə göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" Türkiyə Superliqasında 2023/24 mövsümünü 99 xalla 2-ci pillədə başa vurub.

Xatırladaq ki, yeni baş məşqçi vəzifəsinə Joze Mourinyonun gətiriləcəyi iddia olunur.

