"Dedim ki, Azərbaycanda millət vəkili olacağam" - Oktay Kaynarca

Türkiyəli məşhur aktyor Oktay Kaynarca azərbaycanlıların ona olan sevgisindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Biz-bizə" verilişində qonaq olan sənətçi ölkəmizdə bu qədər pərəsətişkarının olmasına təəccübləndiyini bildirib:

"Azərbaycan mənim üçün çox maraqlı bir ölkədir. Sevgiləri məni çox təəccübləndirir, özlərindən biri kimi görürlər. İnstaqramda məni ən çox izləyən şəhərlər arasında Bakı üçüncü sıradadır. Çox qəribə bir şeydir. Artıq mən də alışmışam. Axırda dedim ki, gedib Azərbaycanda deputat olacağam".

Qeyd edək ki, Oktay Kaynarca sonuncu dəfə "Mən bu cahana sığmazam" serialında rol alıb.

