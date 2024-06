Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində yerləşən Söyüdlü (Zod) qızıl yatağının yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məkan Azərbaycanın Kəlbəcər, Ermənistanın Basarkeçər (Vardenis) rayonlarının sərhəddində yerləşir.

Söyüdlü (Zod) qızıl mədəni tarixə uzun əsrlərdir məlumdur. Bu yatağın istismarı eramızın III minilliyinə təsadüf edir.

Ətraflı İTV-nin süjetində:

