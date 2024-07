Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-yə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “CNN Türk” məlumat yayıb.

Məlumata görə, Ərdoğan Vaşinqtonda keçiriləcək NATO sammitində iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.