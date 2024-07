Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin “Gəl deyir” mahnısı Tiktokda trend olub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedın ifa sənətçinin yaşadığı hadisədən sonra daha çox paylaşılıb.

Videoların üzərində isə “Baltamı götürüb gəlirəm” kimi şərhlər yazılıb.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl A.Ağayev klinikanın mühafizəçisi ilə əlbəyaxa dava edib.

