Xalq artistinə aid bu görüntülər köhnə imiş - YENİLƏNİB

Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin son günlərdə hansısa toy məclisində iştirak etməsi ilə bağlı yayılan xəbər həqiqəti əks etdirmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Globalinfo.az-a açıqlamasında A.Ağayevin vəkili Asim Abbasov deyib.

O, videonun yeni olmadığını bildirib:

“Görüntülər yeni deyil. Ağadadaş Ağayev hazırda həkim nəzarəti altındadır. O, necə toyda və ya başqa şənliklərdə çıxış edə bilər?! İzləyicilərə feyk məlumatlara baş qoşmamağı tövsiyə edirəm. Real video olarsa, A.Ağayev özü mütləq açıqlama verəcək”.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə xalq artisti Ağadadaş Ağayevin “Medera”da baş verən insidentdən sonra ilk məclisinə qatılması ilə bağlı xəbər və video yayılıb.

Xatırladaq ki, 22 iyul saat 07 radələrində Xalq artisti Ağadadaş Ağayev “Medera” hospitalının gözətçisi Nurəddin Cəlilovla əlbəyaxa dava edib.

***

Xalq artisti Ağadadaş Ağayev "Medera"da baş verən insidentdən sonra ilk məclisinə qatılıb.



Metbuat.az kult.az-a istinadən həmin görüntüləri təqdim edir.

Qeyd edək ki, 22 iyul saat 07 radələrində xalq artisti Ağadadaş Ağayevlı "Medera" hospitalının gözətçisi Nurəddin Cəlilovla əlbəyaxa dava edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.