Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanan Hidayət Heydərovun Azərbaycana qayıdacağı tarix açıqlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib. Məlumata görə, Olimpiya çempiyonu avqustun 3-ü və ya 4-ü ölkəmizə gələcək, tarix dəyişə də bilər.

Bildirilib ki, Hidayət Heydərovun bu gün qayıtdığına dair sosial şəbəkələrdə yayılan video köhnədir.

