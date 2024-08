Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Instagram"ın bağlanmasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Türkiyənin rəqəmsal faşizmlə qarşı-qarşıya olduğunu deyib.

"HƏMAS lideri İsmayıl Haniyənin sosial şəbəkə platformalarında fotolarının yayılmasının, onun haqqında yazılan yazıların dərc edilməsinin məhdudlaşdırılması düzgün deyil. Bu, azadlıq deyil, demokratiya deyil”.

Qeyd edək ki, avqustun 2-də Türkiyədə "Instagram"a giriş bağlanıb.

