Emin Bakıdakı festivala bu qədər xərcləyib - MƏBLƏĞ

Emin Ağalarov Bakıda keçirilən "Dream Fest" festivalına 14 milyon manat xərcləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti bu barədə "Biz müzakirə etməliyik" adlı yutub layihəsində danışıb:

"Festivala 8,5 milyon dollar (14,4 milyon manat) xərclənib. Bu, ifrat rəqəm deyil. Bu festival mənim keçirdiyim hər “Jara” festivalı kimi mənfidir. Lakin bu, əla tanıtım vasitəsidir. Federal kanallarda 5 milyon dollar dəyərində reklam almaq əvəzinə, təxminən eyni itki ilə bir möhtəşəm festival keçirə bilərsiniz. Bəlkə daha çox, amma eyni zamanda meqastarların və festivala gələcək insanların sosial şəbəkələrindən çılğın bir geri dönüş əldə edin, yəni, yerli reklam. Mənə elə gəlir ki, bunun daha böyük təsiri var".



