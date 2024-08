İran parlamenti Abbas Araqçinin xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin olunmasını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tasnim” agentliyi məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, İranın keçmiş xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian, İran Prezidenti İbrahim Rəisi ilə birlikdə helikopter qəzasında həyatını itirib.

