Vüsalə ərə gedəcəyi şəxsdən danışdı - FOTO

"Gözüm yoldadır, qulağım səsdə. Qismət, hələ ki qığılcım da yoxdur. Amma layiqli biri olacaqsa, niyə də yox. İnşallah, deyək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Vüsalə Əlizadə sosial media hesabında izləyicilərinin ikinci dəfə ailə qurmaqla bağlı sualını cavablandırarkən deyib. Aparıcı xoşbəxt olub-olmaması haqda suala isə belə reaksiya verib:

"Sevdiyim, sevgilim yoxdur. Xalis subayam. Davamlı xoşbəxtlik deyə, bir şey yoxdur həyatda. Xoşbəxtlik andır yaşanır bitir. Ruh sabitdir, insan onu özü yaratmalıdır. Ona görə də ruhumuz gözəl olmalıdır. Həyatdan zövq almalıyıq və şükürlərimiz çox olmalıdır".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.