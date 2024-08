Yeni mövsümə hazırlıqlarını davam etdirən "Qəbələ" heyətinə daha bir futbolçu əlavə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, "qırmızı-qaralar" Lauren Mendinin transferini rəsmiləşdirib. 25 yaşlı hücumçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

Seneqallı futbolçu bundan əvvəl Belçikanın "Antverpen", Lüksemburqun "Düdelanj", Fransanın "Rasinq Besançon", Çinin "Jianqxi Luşan" klublarında çıxış edib.

