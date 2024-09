Şəbnəm toy sahibi ilə dalaşdı, mikrofonu atıb tərk etdi - VİDEO

Məhərrəmlik ayı başa çatar-çatmaz Şəbnəm Tovuzlu ilk toyundaca böyük qalmaqal yaşayıb.

Metbuat.az titul.az-a istinadən xəbər verir ki, qadın müğənni özünü "toy sahibi" kimi təqdim edən şəxslə mahnı ifa etdiyi məqamda ciddi mübahisəyə başlayıb.

Buna səbəb həmin şəxsin Şəbnəmlə əl-qolla və sərt danışması olub. Müğənni bu davranışa sərt etiraz edərək, sözügedən kişiyə ağır ifadələrlə cavab verib. Tərəflər sakitləşdirmək mümkün olmayıb. Müğənni tanımadığı həmin şəxsə "Sənin həyat yoldaşın yazıqdır", - ifadəsi ilə odun üstünə "benzin töküb".

Əsəbləri soyumayan Ş.Tovuzlu mahnını yarımçıq saxladıb, mikrafonu ataraq həmin şəxsə hədə-qorxu dolu ifadələr işlədərək restoranı tərk edib.

Sözügedən qalmaqal videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.