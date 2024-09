Bu yağ zeytun yağından da faydalı imiş

Yağlı turşular və təbii antioksidantlarla zəngin olan xardal yağı unikal müalicəvi məhsuldur.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, xardal yağı ürəyin sağlamlığını qoruyur, "pis" xolesterolun səviyyəsini aşağı salır, "yaxşı" xolesterolun səviyyəsini qaldırır.

Araşdırmalar göstərib ki, xardal yağı işemiya xəstəliyinin riskini 70%-ə qədər azaldır. Həmçinin bu yağ hipertoniyanın riskini azaldır və qan dövranına müsbət təsir edir. Bu səbəbdən kardioloqlar ürək xəstəlikləri olan və bu xəstəliklərdən özünü qorumaq istəyən insanlara xardal yağını qidalanmaya daxil etməyi tövsiyə edirlər. Yağı digər bitki yağları kimi istifadə etmək olar - qidalara, salatlara əlavə etmək və s.

Xardal yağı dərini qocalmaqdan qoruyan E vitamini ilə zəngindir, onun tərkibində A vitamini, dəmir, kalsium, maqnezium kimi vacib minerallar da var.

