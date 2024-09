Filippində baş verən "Yagi" tropik fırtınası bölgədə güclü yağış, sel və torpaq sürüşməsinə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, fırtınadan sonra baş verən sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində 14 nəfərin öldüyünü bildirib.

Fırtına hava nəqliyyatına da mənfi təsir göstərib. Aeroport rəsmiləri əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar bəzi daxili uçuşların dayandırıldığını açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Filippinin şimalındakı bir çox ştatda fırtına xəbərdarlığı elan edilib.

