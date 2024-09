Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Kərim Abbasov bir neçə gün əvvəl paytaxtın məşhur məkanlarından birində toyda döyülüb.

Metbuat.az titul.az-a istinadən xəbər verir ki, insident zamanı barmağı qırılan və müxtəlif xəsarətlər alan Kərim həmin olaydan sonra ilk toyuna gedib.

Bu dəfə müğənni toyda yenidən gözlənilməz qonaqla qarşılaşıb. Amma bu dəfə ona uzun illərdir Rusiyada yaşayan doğma qardaşı yaxınlaşıb.

Onların səmimi görüntülərini təqdim edirik:

