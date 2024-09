"Real Madrid"in braziliyalı hücumçusu Vinisius Junior "Qızıl top"un növbəti sahibi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu iddia ilə İspaniyanın "Marca" nəşri çıxış edib. Məlumata görə, 28 oktyabrda mükafat Vinisiusa veriləcək.

Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçu ötən mövsüm Çempionlar Liqası, İspaniya Superkuboku və İspaniya La Liqası kuboklarına sahib çıxıb.

