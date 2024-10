İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı artdı

İsrail ordusunun Livanın şərqindəki Baalbek bölgəsinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 12 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Livanın Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama verilib. Açıqlamada Baalbek bölgəsinə təşkil edilən hava hücumlarında 12 nəfərin həyatını itirdiyi, 20 nəfərin yaralandığı bildirilib. Məlumatda həmçinin ölkənin cənubundakı Sayda şəhərinin Ayn Delb bölgəsinə ötən gün həyata keçirilən hava hücumunda ölənlərin sayının 45-ə, yaralıların sayının isə 70-ə yüksəldiyi qeyd edilib.

