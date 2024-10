"Shafag Novruz" brendini satıb lüks maşın aldı - FOTO

Mərhum Xalq artisti Ramiz Novruzun stilist və vizajist qızı Şəfəq Novruz özünə avtomobil alıb.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında bildirib.

Stilist qeyd edib ki, özünə yani ağ rəngli "Range Rover" markalı maşın alıb.

Şəfəq yeni avtomobilinə mərhum aatsı Ramiz Novruzun sağlığında maşınında olan nömrəsini taxdırıb:

"Sentyabrda mənə gözləmədiyim anda bir təklif gəldi. Məndən "Shafag Novruz" brendini satmağımı istədilər. Əvvəl bu təklifi qəbul etmədim. Sonra razılaşdım. Məbləği yazmayacam. Lakin ürəyimcə olan qiymətə satdım. Xəyalı ilə yaşadığım bu maşını elə ilk ay qonorarımla aldım. Qismət 2024- cü ilin cu ilin sentyabr ayına imiş. İnanıram ki atam məni görür. Atamın maşınına qədər satıb borclarıma verdim. Amma maşınının nömrəsi atamdan mənə yadigar qaldı.

Xatırladaq ki, Ramiz Novruz ötən ilin fevralın 21-də vəfat edib.

