"Əməkdar artistlərdən biri şizofren kimi qeydiyyatdadır".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ARB TV-də yayımlanan “Elgizlə izlə” verilişində aparıcı Elgiz Əkbər deyib.

O bildirib ki, verilişə qatılan müğənnilərdən biri qalmaqal yaradıb, olaylar çıxarıb.

"Əməkdar artistdir, özünüz də bilirsiniz kimi nəzərdə tuturam. Verilişdə oturan həkim dedi ki, o yazıqdır, qeydiyyatdadır. İldə iki dəfə müalicə alır", - deyə aparıcı bildirib.

Zaur Əliyev / Metbuat.az

