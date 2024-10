Avropa Super Liqası başlayır - Çempionlar Liqası necə olacaq?

FİFA-nın etiraz etdiyi Avropa Super Liqası layihəsi gələn il başlaya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Superliqasının baş direktoru Bernd Reichart belə açıqlama verib. O bildirib ki, insanların daha maraqlı futbol izləməsi üçün Avropa Super Liqası başlamalıdır. Bernd Reichart televiziya tamaşaçıları üçün yeni texnologiyalar üzərində işlədiklərini ifadə edib. "Bavariya"nın Zaqreb "Dinamo"suna 9-2, "Borussiya"nın isə "Seltik"ə 7:1 hesabı ilə qalib gəldiyi matçları xatırladan almaniyalı direktor, "Bizim fikrimizcə, komandalar bərabər şəraitdə və bərabər gücdə oynadıqları zaman matçlar daha cəlbedici olacaq. Buna görə də, normal Liqa yerinə iki matçlı play-off matçları planlaşdırırıq” deyə bildirib.

Qeyd edək ki, “Real Madrid” və “Barselona”nın rəhbərlik layihə FİFA tərəfindən qəbul edilməyib.

