Bu gün saat 10:50-10:53 radələrində Kəlbəcər rayon mərkəzinə dolu düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Dolunun diametri 7-8 mm olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.