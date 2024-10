Oktyabrın 22-si saat 11:00-a olan məlumata əsasən Lerik rayonunun Rvarud kəndinə qar yağması müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Yağan qar örtüyünün hundürlüyü 3 sm-dir.

