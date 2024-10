"Real" Bellingemin üstündən niyə xətt çəkdi? - Layiq deyil

“Qızıl top”la bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid” mükafatın Vinisius Junior və ya Dani Karvahalın qazanacağını hesab edirdi. AS qəzetinin “Real Madrid”ə yaxın mənbəyə istinadən məlumatına görə, Madrid klubunun “Qızıl top”un favoritləri arasında Jude Bellinghemin adını irəli sürməməsi diqqət çəkib. Məqalədə qeyd edilir ki, Bellinghem ötən mövsüm uğurlu oyun nümayiş etdirsə də, “Real”ın onun adını qeyd etməməsi müzakirələrə səbəb olub.

Qeyd edək ki, “Qızıl top” mükafatı “Real Madrid” futbolçularından birinə verilmədiyi üçün, Madrid klubu tədbiri boykot etmişdi. “Qızıl top” mükafatına “Mançester Siti” futbolçusu Rodri layiq görülüb.

