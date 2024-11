İstanbulda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İraqın Baş naziri Məhəmməd Şia əs-Sudani arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüş Vahdettin iqamətgahında baş tutub. İki ölkə liderləri ikitərəfli əməkdaşlıq və regional məsələləri müzakirə edirlər.

