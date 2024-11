​Qəzza zolağında aclıq kritik həddə çatıb - Açıqlama

Qəzza zolağında aclıq kritik həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yaxın Şərqdəki Fələstinli Qaçqınlara Yardım Agentliyi açıqlama verib. Açıqlamada, Qəzzada təcili atəşkəs çağırışı edilib. Bildirilib ki, Qəzza zolağı qida problemi getdikcə artır. Həmçinin, agentlik Qəzzada nəhəng zibil yığınlarının olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, ötən il HƏMAS-ın silahlı qanadı İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları Məscidül-Əqsa başda olmaqla fələstinlilərə qarşı davamlı pozuntulara cavab vermək səbəbiylə İsrailə hərtərəfli hücuma keçib. İsrailin həyata keçirdiyi hücumlarda 44 mindən çox fələstinli həlak olub.

