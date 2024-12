Britaniyalı məşhur müğənni və bəstəkar Elton Con görmə qabiliyyətini itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı BBC yayıb.

Sənətçinin görmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb yoluxduğu ağır infeksiya olub.

Elton Con Londonda keçirilən “The Devil Wears Prada” musiqili tamaşasından sonra vəziyyətini belə ifadə edib:

"Mən heç nə görə bilmirəm, heç nə oxuya bilmirəm, heç nəyə baxa bilmirəm".

