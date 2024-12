Xəyanətə uğramışdı, yeni eşqə yelkən açdı - FOTO

Gənc yaşlarında futboldakı uğurları ilə diqqət çəkən Lamine Yamal şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lamine Yamal TikTok fenomeni Anna Gegnoso ilə alış-veriş edərkən görüntülənib. Gegnoso "Las Palmas"la oyunda Yamala dəstək olmaq üçün İtaliyadan "Barselona"ya gəlib. İkilinin La Rokada alış-veriş turu zamanı çəkilmiş şəkilləri sosial mediada trend olub. Cütlüyün sevgi yaşadığı deyilir.

Qeyd edək ki, Gegnoso 595 min Instagram izləyicisi və 835 min TikTok izləyicisi ilə sosial media dünyasında diqqət çəkir. Yamalın keçmiş sevgilisi Aleks Padillanın da TikTok-da 1,7 milyon izləyicisi var. Yamalın sevgilisindən xəyanətə görə ayrıldığı irəli sürülür.

