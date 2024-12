Məşhur aktyorlar illər sonra eyni layihədə - FOTO

Bir zamanların fenomen serialı "Bizimkiler"in aktyorları illər sonra bir araya gəliblər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Erdal Özyağcılar və Cihat Tamer 35 ildən sonra eyni layihədə rol alıblar. İki ustad aktyor “Çempionlar – şahmatın sirli parçaları” filmi üçün kameralar qarşısına keçiblər.

Özyağcılar "Şevket və Şükrü yenə yan-yana. İllər sonra bir araya gəldiyimiz üçün çox xoşbəxtik" deyə sevincini bölüşüb. Tamer isə "35 il keçib, uzun zaman. Gözəl komanda ilə yenidən bir aradayıq" deyərək birlikdə çalışmaqdan məmnun olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, film 10 yanvar 2025-ci ildə kinoteatrlarda nümayiş olunacaq.

