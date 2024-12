Türkiyədə hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həlak olanlardan biri təlim komandiridir. Qəzaya səbəb kimi təlim zamanı iki helikopterin biri-birinə toxunması göstərilir. Təmasdan sonra helikopterlərdən biri qəzaya uğrayıb, digəri isə təhlükəsiz şəkildə endirilib.

Qəza nəticəsində 5 nəfər həlak olub.

