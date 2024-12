Şuşa şəhərinə mövsümün ilk qarı yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saatlarında başlayan qar şəhərin füsunkar təbiətinə xüsusi gözəllik qatıb.

Havanın temperaturu əvvəlki günlərlə müqayisədə kəskin aşağı düşüb. Qar örtüyü qədim Şuşanın tarixi mənzərəsini daha da möhtəşəm və qışa xas çalarla bəzəyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

