Tayvanda 6 bal gücündə zəlzələ baş verib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi yayıb.



Mərkəzin verdiyi açıqlamaya görə, yeraltı təkanların ocağı təxminən 18 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ nəticəsində dağıntı və insan tələfatı barədə bilgi yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.