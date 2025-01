“Mançester Siti” “Lens”də çıxış edən, Özbəkistan millisinin üzvü Abdukodir Xusanovu transfer edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə nəhəngi futbolçu ilə 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb.

İstedadlı futbolçu “Mançester Siti”də “45” nömrəli formada çıxış edəcək.

