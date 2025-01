ABŞ-də birinci olan “DeepSeek” kiberhücumlara məruz qaldı

Çinin süni intellekt şirkəti “DeepSeek” kiberhücumlara məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şirkət öz internet səhifəsindəki kiberhücumlara görə süni intellekt aləti üçün yeni istifadəçi qeydiyyatını müvəqqəti olaraq dayandırıb. Məlumata görə, mövcud istifadəçilər proqramdan istifadə etməyə davam edə biləcəklər, lakin mobil proqram bəzi ərazilərdə yavaşlamalar yaşayır. Bildirilir ki, şirkətin veb saytındakı AI serveri silinib. Səhifədəki məlumatda ““Deep Seek” xidmətlərinə genişmiqyaslı zərərli hücumlar səbəbindən xidmətin davamlılığını təmin etmək üçün qeydiyyatı müvəqqəti məhdudlaşdırırıq” yazılıb.

Qeyd edək ki, “DeepSeek”in süni intellekt aləti ChatGPT-ni keçərək ABŞ-nin tətbiq mağazalarında ən çox yüklənən proqram olub.

