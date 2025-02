Kanadada ABŞ himni fitə basıldı

Kanadalı idman həvəskarları ABŞ-nin Kanada mallarına 25% rüsum tətbiq etməsindən sonra Torontoda keçirilən NBA oyununda ABŞ himnini fitə basıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Toronto şəhərindəki keçirilən NBA matçında “Toronto Raptors” və “Los Angeles Clippers” komandaları qarşılaşıblar. ABŞ mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, kanadalı azarkeşlər matç başlamazdan əvvəl Kanada himnini yüksək səslə oxuyarkən ABŞ himnini isə fitə basıblar. Qeyd edilib ki, etiraz ABŞ Prezidenti Donald Trampın Kanadaya əlavə gömrük rüsumu tətbiq etməsinə cavab olaraq həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyası Kanada və Meksikadan idxal edilən mallara 25 faiz, Çindən idxala isə 10 faiz gömrük rüsumu tətbiq edib.

