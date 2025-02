Rusiyada yaşayan azərbaycanlıları nə gözləyir? - AÇIQLAMA

Fevralın 5-dən Rusiyada miqrasiya qaydaları sərtləşib. Qanunsuz yaşayan əcnəbilər məhkəmə qərarı olmadan deportasiya edilə və onlar bir çox hüquqlarından məhrum edilə bilərlər. Bəs bu qanun Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara necə təsir edəcək?

Avrasiya Miqrasiya Təşəbbüsləri Platforması İctimai Birliyinin sədri, millət vəkili Azər Allahverənov Metbuat.az-a açıqlamasında deyib ki, yeni qaydalar miqrasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır. Rusiyada çox sayda qanunsuz miqrant yaşayır və Rusiya hökuməti onların ölkə ərazisindən çıxarılması üçün xüsusi rejim tətbiq edir. Bu proses müəyyən prosedurlar əsasında mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək:

"Fevralın 5-dən etibarən ölkədə qanunsuz yaşayan şəxslər haqqında məlumat Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən idarə olunan xüsusi reyestrə daxil edilib. Həmçinin həmin şəxslərin yaşadığı ünvan barədə məlumat hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim olunması tələb olunub. Bu isə o deməkdir ki, həmin şəxslər hüquq-mühafizə orqanlarının icazəsi olmadan yaşadıqları ünvanı dəyişə bilməyəcəklər. Onlar ölkə ərazisindən çıxarılma proseduruna cəlb edilə bilərlər və bunun üçün artıq məhkəmə qərarı tələb olunmur. Hüquq-mühafizə orqanları məhkəmənin qərarı olmadan belə şəxslərin deportasiyasını həyata keçirə bilərlər. Bundan əlavə, reyestrə daxil edilən əcnəbilər Rusiya ərazisində daşınmaz əmlak və avtomobil ala, kredit götürə, sərbəst hərəkət edə və nikah bağlaya bilməyəcəklər. Əgər bu qaydalar pozularsa və həmin şəxslər nəzarətdən kənara çıxarlarsa, deportasiya edilə bilərlər. Rusiya hökuməti bunu həm də ölkənin təhlükəsizliyinin artırılması üçün həyata keçirir".

Millət vəkili Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan da bəhs edib:

"Rusiya ərazisində Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 450-500 min arasında dəyişir. Bu şəxslərin müəyyən hissəsi ölkəyə qanuni əsaslarla gəlsə də, sonradan bu əsaslar qüvvədən düşdüyü üçün qanunsuz miqrant statusuna düşə bilirlər. Artıq qanunsuz miqrantlar nəzarət gücləndiriləcəyi üçün bank əməliyyatları da daxil olmaqla, bir çox hüquqlardan məhrum ediliblər. Bundan sonra Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi qanunsuz yaşayan şəxslərin sayına dair daha konkret məlumatlar təqdim edə bilər. Azərbaycanlıların hansı qrupda olduğu və onların deportasiya riski ilə bağlı dəqiq rəqəmlər hələlik məhduddur. Lakin reyestr işə düşdükdən sonra vəziyyət tam aydınlaşacaq".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



