1/8 final mərhələsinin püşkü atıldı - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində baş tutan püşkatmadan sonra bu raundda üz-üzə gələcək cütlər bəlli olub.
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 4-5-də və 11-12-də keçiriləcək.
Çempionlar Liqası
1/8 final
PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə)
“Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)
“Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya)
PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə)
“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya)
“Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)
“Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya)
“Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)
1/4 final cütləri
PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə) / “Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)
PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə) / “Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya)
“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya) / “Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)
“Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya) / “Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)
Yarımfinal cütləri
PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə), “Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya) / PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə), “Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)
“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya), “Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) / “Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya), “Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)