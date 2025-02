1/8 final mərhələsinin püşkü atıldı - Çempionlar Liqası

UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində baş tutan püşkatmadan sonra bu raundda üz-üzə gələcək cütlər bəlli olub.

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin oyunları martın 4-5-də və 11-12-də keçiriləcək.

Çempionlar Liqası

1/8 final

PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə)

“Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)

“Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya)

PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə)

“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya)

“Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)

“Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya)

“Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)

1/4 final cütləri

PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə) / “Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)

PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə) / “Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya)

“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya) / “Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)

“Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya) / “Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)

Yarımfinal cütləri

PSV (Niderland) - “Arsenal” (İngiltərə), “Real” (İspaniya) - “Atletiko” (İspaniya) / PSJ (Fransa) - “Liverpul” (İngiltərə), “Brügge” (Belçika) - “Aston Villa” (İngiltərə)

“Benfika” (Portuqaliya) - “Barselona” (İspaniya), “Lill” (Fransa) - “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) / “Bavariya” (Almaniya) - “Bayer 04” (Almaniya), “Feyenoord” (Niderland) - “İnter” (İtaliya)

