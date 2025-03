Avropanın təhlükəsizliyini Türkiyə olmadan təsəvvür etmək olmaz - Ərdoğan

Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük prosesini strateji prioritet hesab edirik.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropanın təhlükəsizliyini Türkiyə olmadan təsəvvür etmək olmaz. Ərdoğanın sözlərinə görə, Türkiyənin daxil olmadığı Avropanın qlobal aktyor olaraq varlığını davam etdirməsi getdikcə qeyri-mümkün hala gəlir. Ərdoğan bəyan edib ki, qlobal qərar vermə mexanizmlərinin dünyanın dəyişən şərtlərinə uyğunlaşmasının vaxtı çoxdan çatıb.

Ərdoğan, “Dünya əhalisinin dörddə birini təşkil edən müsəlmanlar artıq qərarvermə proseslərində layiq olduqları şəkildə təmsil olunmalıdırlar. Biz tənqid olunsaq da, doğrunu, həqiqəti və bütün bəşəriyyət üçün ən yaxşı olanı söyləməkdən heç vaxt çəkinməmişik.Həmsöhbətlərimə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, ilk qibləmiz olan Məscidül-Əqsa bizim qırmızı xəttimizdir” - deyə bildirib.

