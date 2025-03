​G7 ölkələrindən Rusiyaya çağırış

G7 ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyanı Səudiyyə Ərəbistanında müzakirə edilən Ukrayna ilə bağlı atəşkəs təklifini qəbul etməyə çağırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə G7 ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda deyilir ki, G7 ölkələri atəşkəsə nail olunmayacağı təqdirdə Rusiyaya daha çox sanksiyaların tətbiq edilməsini və Kiyevə əlavə dəstək verilməsini müzakirə edib. Bəyanatda deyilir ki, atəşkəs Kiyevə yeni təcavüzün qarşısını almaq və onu müdafiə edə bilmək üçün etibarlı təhlükəsizlik tədbirlərini əhatə etməlidir.

Bəyanatda Şimali Koreya və İranın Moskvaya hərbi yardımı, eləcə də Rusiya silahlı qüvvələrinin yenidən qurulmasında rol oynayan Çinin bu ölkəyə silah tədarükü tənqid edilib.

